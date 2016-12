Fiorentina, Ilicic per il dopo-Jovetic

foto SportMediaset 17:55 - Josip Ilicic è finito nel mirino della Fiorentina. Il trequartista sloveno che sta trascinando il Palermo verso una difficile salvezza, piace molto alla dirigenza viola che avrebbe individuato in lui il sostituto naturale di Stevan Jovetic per la prossima annata. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, l'accordo tra il giocatore e la società toscana sarebbe in dirittura di arrivo anche se sono ancora da chiarire le cifre dell'operazione. è finito nel mirino della. Il trequartista sloveno che sta trascinando ilverso una difficile salvezza, piace molto alla dirigenza viola che avrebbe individuato in lui il sostituto naturale diper la prossima annata. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, l'accordo tra il giocatore e la società toscana sarebbe in dirittura di arrivo anche se sono ancora

Il costo del cartellino di Ilicic potrebbe cambiare a seconda della categoria che vedrà il Palermo protagonista nella prossima stagione. In caso di retrocessione in B dei rosanero, l'operazione diventerebbe fattibile a tutti gli effetti perché la valutazione del giocatore subirebbe una flessione inevitabile.



Ilicic, classe '88, andrebbe a sostituire Jovetic nell'undici di Vincenzo Montella, avendone in pratica le stesse caratteristiche tecnico-tattiche. Nella corsa al giocatore sloveno, la Fiorentina sembra essere passata in vantaggio su Milan e Roma, che nelle scorse settimane avevano mostrato un timido interessamento.