Pazzini: "Voglio restare al Milan, con Allegri è meglio..."

dice no al: "Resto al Milan, l'ho detto in tanti modi, qui mi trovo bene, la società è fantastica, con i compagni mi trovo bene, ho la fiducia di tutti, è difficile andare via". L'attaccante rossonero vuole restare e spera nella riconferma di Allegri: "Il mister mi ha sempre dato fiducia. E' uno dei migliori allenatori che ci sono, lo ha dimostrato e lo sta dimostrando, ha l'appoggio totale della squadra". Su: "Siamo compatibili".

La concorrenza è tanta, ma Pazzini non demorde: "So benissimo di essere in una grande squadra e al Milan ci devono essere dei campioni per puntare a vincere su tutti i fronti e più campioni ci sono, meglio è. Sapevo poi che mi sarei ritagliato il mio spazio. Quando uno sente la fiducia non è importante partire sempre dall'inizio, quando posso dare una mano e ci riesco sono contento".

Il Pazzo, a Sky Sport, ha parlato della convivenza con Balotelli: "Siamo molto equilibrati, io e Mario sappiamo che possiamo giocare insieme, lo abbiamo dimostrato anche in Nazionale. A Mario piace svariare, attira difensori addosso a lui e quelli intorno possono far bene sfruttando gli spazi che lascia". Stesso discorso anche per El Shaarawy: "Stephan ha disputato un campionato incredibile, è giovane e anche se non fa gol fa ottime prestazioni, ci dà grande equilibrio. Ora soffre un po' ma è normale, quando cominci a far gol e sai cosa vuol dire è come una droga, ma deve restare tranquillo, per noi è un giocatore importante".

Infine un occhio alla Nazionale e il sogno Brasile 2014: "Sarebbe bello fare il Mondiale ma tutto passerà dalle prestazioni qui. Spero di fare bene al Milan quando sarò chiamato in causa e se farò bene sono convinto di poter rientrare nel giro della Nazionale".