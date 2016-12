Mercato-Inter: Modric la nuova idea

Il centrocampista italiano del PSG potrebbe, infatti, raggiungere i galacticos in coppia con Ancelotti. Senza dimenticare che Modric è stato fortemente voluto da Mourinho e potrebbe far parte della tabula rasa col passato che hanno in mente i dirigenti madridisti.

Quindi l'operazione potrebbe costruirisi con un prestito con diritto od obbligo di riscatto. O, in alternativa, con una rateizzazione dell'acquisto.

Al momento, però, l'agente del centrocampista offensivo croato, Mario Mamic, smentisce la possibilità di uno sbarco in Italia del centrocampista croato. "Anche se l'Inter è una buona squadra, Modric vuole restare al Real", ha dichiarato il procuratore.