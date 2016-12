Napoli: via Cavani, ecco Osvaldo-Lamela

15:21

- Il diktat di Mazzarri per restare altri due anni è noto da tempo: vuole una squadra che possa vincere lo scudetto e ben figurare anche in Champions League. “Stia tranquillo che il prossimo anno allenerà un Napoli fortissimo”, la rassicurazione del presidente De Laurentiis porterà all’agognata firma dell’allenatore? Sembra proprio di sì. E non tanto per quei 3,5 milioni di euro all’anno garantiti per i prossimi due campionati (pecunia non olet), bensì per le garanzie tecniche ricevute in queste ultime settimane.