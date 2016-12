Milan, sprint per il difensore del Torino Ogbonna

foto SportMediaset Correlati Panchina Milan, sorpresa van Bommel 23:07 - Il Milan si sta avvicinando con una certa decisione a Ogbonna. C'è stato un incontro fruttuoso con gli agenti del difensore del Torino: valutazione 15 milioni di euro. Si è anche parlato dei nomi che potrebbero rientrare nell'operazione, che il club rossonero vorrebbe fare a fine stagione per la metà del giocatore. In cambio ai granata potrebbero andare 5 milioni in contanti più l'attaccante Verdi a titolo definitivo, più le metà dell'attaccante Comi e del centrocampista Fossati. - Ilsi sta avvicinando con una certa decisione a. C'è stato un incontro fruttuoso con gli agenti del difensore del: valutazione 15 milioni di euro. Si è anche parlato dei nomi che potrebbero rientrare nell'operazione, che il club rossonero vorrebbe fare a fine stagione per la metà del giocatore. In cambio ai granata potrebbero andare 5 milioni in contanti più l'attaccantea titolo definitivo, più le metà dell'attaccantee del centrocampista

Il segnale di questa accelerazione del Milan arriva da ambienti vicini al giocatore. Capitolo portieri: Abbiati è in scadenza e rinnoverà per un anno. Per Amelia c'è una trattativa con la Roma. E' tornato a parlare con Julio Cesar a Londra l'agente Fifa Beppe Riso, che segue spesso Adriano Galliani nelle operazioni all'estero, che ha sondato la disponibilità del brasiliano del Qpr a trasferirsi in rossonero. L'ex Inter ha avuto anche contatti con Chelsea e Arsenal. Dal canto suo la moglie spinge per tornare a Milano.