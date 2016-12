Juventus, occasione Higuain: "Andrà via dal Real Madrid"

foto SportMediaset Correlati Marchisio, lo United ci prova 16:08 - Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: l'obiettivo numero uno della Juve, in vista della prossima stagione, si chiama Ibrahimovic. I bianconeri, però, non possono permettersi di arrivare impreparati in caso di esito negativo della trattativa. Ecco perché è già pronto il piano B chiamato Higuain, scaricato dal Real Madrid: "Abbiamo Benzema e Higuain, ma quest'ultimo andrà via", ha detto il d.g. dei Merengues a L'Equipe. - Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: l'obiettivo numero uno della, in vista della prossima stagione, si chiama. I bianconeri, però, non possono permettersi di arrivare impreparati in caso di esito negativo della trattativa. Ecco perché è già pronto il piano B chiamato, scaricato dal: "Abbiamo Benzema e Higuain, ma quest'ultimo andrà via", ha detto il d.g. dei Merengues a L'Equipe.

La società di Corso Galileo Ferraris, non è un mistero, ha intenzione di concentrare ogni sforzo per il ritorno di Ibra, per cui è pronto un triennale da 8 milioni netti a stagione più bonus e premi facilmente raggiungibili. L'affare, però, non è certo semplice e, per questo motivo, la Juve si sta già cautelando nel caso in cui lo svedese dovesse, alla fine, rimanere al Psg.



Antonio Conte, martedì, era al Bernabeu per la semifinale di ritorno di Champions. Il tecnico, oltre a Di Maria, ha potuto osservare da vicino Higuain, che rappresenta l'alternativa numero 1 a Ibrahimovic. L'argentino, e questa è la grande novità, è stato ufficialmente scaricato dal club, che a fine stagione lo lascerà partire. "In un club come il nostro c'è bisogno di due centravanti di alto livello - ha dichiarato Josè Angel Sanchez, d.g. del Real, a L'Equipe -. Ora abbiamo Benzema e Higuain, ma quest'ultimo andrà via. Il francese, invece, resterà e con lui arriveranno altri due attaccanti". Per i bianconeri potrebbe essere un affare.