Mercato Napoli: è Benatia il primo colpo

foto SportMediaset Correlati Hamsik: "Spero restino Cavani e Mazzarri" 16:16 - Napoli a grandi passi verso la prossima stagione. Messo in banca il secondo posto, i dirigenti azzurri lavorano al potenziamento. Il primo colpo è già stato definito: per sostituire il partente Campagnaro (firmerà per l'Inter) arriva Medhi Benatia, difensore dell'Udinese valutato 15 milioni. Continua, quindi, lo stretto legame tra la società friulana e il club di De Laurentiis. Dopo Inler e Armero, ecco il marocchino.

Definito il primo acquisto, Riccardo Bigon lavora ad altri innesti: un altro difensore (piace molto il cagliaritano Astori) e un centrocampista di qualità. Il tutto in attesa delle mosse di Cavani e delle sue pretendenti. Se dovesse arrivare il club pronto a versare i soldi della clausola rescissoria, il Napoli sarà davanti a un bivio. Due le strade: cercare una prima punta con le caratteristiche di Cavani e in grado di garantire l'altro numero di gol del matador oppure inserire al centro della prima linea un attaccante già rodato nel nostro campionato (Pazzini o Osvaldo) affiancandogli una seconda punta che porti molti più gol dei pari ruolo attualmente in rosa. In questo caso, che peraltro è il più stimolante, Jovetic sarebbe la prima scelta.