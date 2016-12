Panchine: Vilanova libera un altro posto

Il che, in soldoni, significa una cosa soltanto: che, cioè, nemmenopuò essere certo di rimanere al suo posto. Si muove, si muove tutto e si muove in fretta, perché se anche chi vince salta - leggi- pensare che resti dov'è chi ha perso è una follia di mezza Primavera. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle certezze: il, quindi, appunto.

I bavaresi, campioni di Germania e finalisti in Champions e nella coppa nazionale, inseguono il triplete con un tecnico a tempo determinato. Prima ancora di sapere come sarebbe andata a finire, infatti, i tedeschi hanno già affidato il futuro a Pep Guardiola, pronto a rientrare in "società" dopo aver consumato negli States il suo anno sabbatico. Tanto basta a liberare Heynckes, il nuovo santone del nostro calcio, uno che, però, pare del tutto intenzionato a godersi i trionfi in pensione. Lui, insomma, dovrebbe resistere alle tentazioni e scendere dalla giostra.

Sulla giostra sono invece saliti da parecchio tempo due pezzi da novanta: José Mourinho e Carlo Ancelotti. Lo Specialone ha già prenotato un posto sull'aereo che lo riporterà a Londra, destinazione Chelsea, dove hanno già dato a tempo debito il benservito a Benitez, un altro che, per intenderci, potrebbe anche chiudere la stagione con una coppa europea in bacheca. Carlo Ancelotti, da parte sua, è dato in partenza per Madrid. O meglio: a Madrid lo danno per certo, mentre a Parigi stanno provando l'impossibile per trattenerlo e a Manchester, sponda City, provano a tentarlo.

A proposito dei Citizens: in linea di massima lassù non vogliono più vedere Roberto Mancini nemmeno dipinto. Mancini, al contrario, lo vorrebbe il Monaco che ha messo sul piatto un'offerta folle (12 milioni a stagione). Resta una domanda: chi occuperà la panchina del City se Ancelotti andrà a Madrid? Mistero.

Misterioso anche il futuro del Psg: via Ancelotti, sfumato Mourinho, il club parigino è attualmente a piedi e, dicono, ha provato a fare una telefonata amichevole ad Antonio Conte che, nel frattempo, ha qualche bega da risolvere con la Juve (leggi contratto). In alternativa piace Wenger, sempre difficile però da strappare all'Arsenal.

A questo, tra l'altro, va aggiunta l'ultima della fila: il Barcellona, appunto. Sembrava una panchina inchiodata, sicura, serena. Rosell l'ha messa in discussione: "Ora dobbiamo pensare a vincere il titolo della Liga il prima possibile, poi per l'anno che viene bisognerà prendere delle decisioni". Già, toccherà prendere delle decisioni, magari provando a coinvolgere nel ballo altri ballerini: da Lucescu a Spalletti passando, perché no, da Benitez, Allegri e Mazzarri. E come sull'arca, non manca più nessuno.