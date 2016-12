Handanovic per Sanchez, Bartra e Montoya: l'Inter tenta il colpo a Barcellona

- E' volato a, senza darlo troppo a vedere, ufficialmente per assistere alla semifinale ditra i. In realtà, perà, il viaggio spagnolo delera accompagnato da una missione di mercato importantissima: deve portare. Tre giovanotti, insomma, per rinunciare al portiere che quest'anno ha messo più di una pezza.

La questione è, almeno sulla carta, banalissima: l'Inter, con Moratti in testa, non ha la benché minima intenzione di lasciar partire il suo portiere. I nerazzurri devono però tenere in debita considerazione due fatti incontestabili: il primo è che il richiamo del Barça non ha lasciato indifferente Samir; il secondo è che la plusvalenza possibile è imbarazzante e darebbe grande respiro alle casse societarie. Per essere ancora più chiari, se paghi, come nel caso di Handanovic, un giocatore 15 milioni un anno prima e lo rivendi, dopo appena dodici mesi, a 30 milioni fai uno di quegli affari da raccontare a figli e nipoti di generazione in generazione.

Basterebbe, ma non basta, perché in realtà l'Inter vuole sfruttare l'occasione per dare anche una bella rispolverata alla rosa. La missione di Ausilio è quindi ancora più difficile ma suggestiva: per Handanovic, invece dei soldi, i nerazzurri si "accontenterebbero" di tre contropartite, vale a dire di Alexis Sanchez - inseguito pure dalla Juve -, e due giovanotti niente male come Bartra e Montoya. Tre per uno, insomma, c'est plus facil.

Al momento, come ovvio, siamo alle chiacchiere. Il Barcellona ha buttato lì un'offerta per Handanovic e l'Inter ha replicato con la sua controfferta. Uno a uno e palla al centro. Anche perché, a Barcellona, l'estate potrebbe muovere parecchie pedine. A partire dall'allenatore.