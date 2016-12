Juve, Conte a Madrid per Real-Borussia: occhi su Higuain e Benzema

foto SportMediaset Correlati FERGUSON VUOLE MARCHISIO A MACHESTER

18:29 - Secondo giorno di riposo per la Juve e Conte vola a Madrid, insieme al ds Paratici, per assistere alla semifinale di ritorno di Champions League tra Real e Borussia Dortmund. Dalla tribuna del Bernabeu gli occhi del tecnico bianconero saranno puntati non solo su Higuain e Benzema (quest'ultimo inizialmente in panchina). E' caccia infatti anche agli esterni: osservati speciali, dunque, anche Piszczek e Schmelzer da una parte e Coentrao dall'altra.

Con tutta probabilità insieme a Conte ci sarà anche Beppe Marotta. Per il dg della Juve un ritorno a Madrid dopo il viaggio di una decina di giorni fa con una delegazione bianconera guidata dal presidente Anrea Agnelli, durante il quale aveva parlato con il numero uno del Real Madrid Florentino Perez. Tra gli argomenti trattati nella discussione anche Higuain e Benzema. Due nomi che piacciono alla Juve: e uno dei due potrebbe lasciare la Casa Blanca. Attaccanti ma non solo: perché la Vecchia Signora è alla ricerca di esterni. Ecco dunque antenne puntate su Fabio Coentrao del Real e soprattutto su Piszczek e Schmelzer del Borussia. Per Conte e la dirigenza bianconera non olo un viaggio di piacere.