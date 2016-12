Calciomercato Napoli: Astori, Obiang e Pazzini per convincere Mazzarri

- Con il secondo posto e l'ingresso ai gironi della prossimain tasca, in casaè già ora di pensare alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Per restare,vuole giocatori di esperienza a De Laurentiis che invece punterebbe sui giovani. Il presidente vorrebbe, il tecnico due tra. Oltre a un difensore () e a due centrocampisti ().

Le richieste sono esose, come del resto le ambizioni del Napoli targato Mazzarri. Il futuro del tecnico non è ancora stato svelato, ma è sempre più scontato che dipenda dal colloquio di fine stagione con il presidente De Laurentiis. La stima del numero uno azzurro nei confronti del tecnico è stata più volte ribadita, ma Mazzarri per restare alla guida della sua creatura questa volta vorrà più garanzie in chiave mercato e non si accontenterà di semplici promesse. Con il secondo posto e l'accesso diretto in Champions nelle casse napoletane entreranno al minimo 24 milioni di euro freschi e quello sarà il punto di partenza al netto della cessione o meno del Matador Cavani (che non andrebbe via per meno di 60 milioni).

La costruzione della nuova squadra passerebbe però da giocatori di qualità ed esperienza, questo è il diktat dell'allenatore, controcorrente rispetto all'idea del presidente di comprare giocatori giovani da far crescere. Per ogni reparto Mazzarri ha le idee chiare sugli obiettivi da intraprendere a partire dalla difesa che a fine stagione perderà Campagnaro, destinato all'Inter, Rolando e probabilmente anche Britos. Il primo nome sulla lista è quello di Benatia dell'Udinese nonostante le resistenze di Guidolin, poi uno tra i costosi Astori (12 milioni) e Ogbonna (15-18 milioni su cui c'è anche il Milan). Il sogno di De Laurentiis però rimane uno solo e si chiama Stevan Jovetic. Qui l'unità d'intenti con l'allenatore è palese, ma il problema riguarda il giocatore della Fiorentina che preferirebbe il trasferimento in Premier League piuttosto che una permanenza in Serie A. Il Napoli però, come riporta Il Mattino, starà a guardare in attesa del momento più opportuno per inserirsi.

A centrocampo si parla di due giocatori del Milan, Nocerino e Flamini, con un occhio verso il cagliaritano Nainggolan e il sogno Obiang della Sampdoria. Più difficile arrivare a Josip Ilicic, più vicino alla Roma rispetto al San Paolo. A solleticare la fantasia dei tifosi però sono i nomi che circolano per l'attacco. Ovviamente Mazzarri preferirebbe trattenere Edinson Cavani, ma per il dopo-Cavani (sempre se ci sarà) il tecnico ha in mente tutt'altro rispetto a quel Leandro Damiao che ha stregato De Laurentiis. L'obiettivo numero uno è Giampaolo Pazzini, ma nella lista dei desideri spuntano anche Matri, Osvaldo e Dzeko.