Juve, un regalo per lo scudesso: arriva Ibra

Oltraggiata la lapide di Gigi Meroni 19:10 - Ma sì, il regalo per questo scudetto sarà proprio lui, Zlatan Ibrahimovic. Nonostante tutto, nonostante i conti pericolosi che un’operazione del genere comportano. Nonostante tanti bei discorsi sull'equilibrio della squadra, sul senso di appartenenza, sulla fame che bisogna sempre avere in campo. Gli ultimi giorni sono stati decisivi. L’opera di convincimento è stata portata a termine. Pavel Nedved e Mino Raiola hanno detto ad Antonio Conte che ci penseranno loro a gestire lo svedese, a renderlo omogeneo al progetto. - Ma sì, il regalo per questo scudetto sarà proprio lui,. Nonostante tutto, nonostante i conti pericolosi che un’operazione del genere comportano. Nonostante tanti bei discorsi sull'equilibrio della squadra, sul senso di appartenenza, sulla fame che bisogna sempre avere in campo. Gli ultimi giorni sono stati decisivi. L’opera di convincimento è stata portata a termine.hanno detto adche ci penseranno loro a gestire lo svedese, a renderlo omogeneo al progetto.

Resta da convincere solo l'amministratore delegato Beppe Marotta, che ha sempre predicato il contenimento dei costi. Ma se la proprietà ha deciso per il sì, non c’è più bisogno di altri passi. Bisogna procedere all'operazione, bisogna andare fino in fondo. La palla adesso passa a Mino Raiola, che può approfittare di un vuoto relativo di potere al Paris Saint Germain, dove Leonardo sta lasciando e Ancelotti ha già lasciato per accasarsi al Real Madrid. La Juve ha fatto sapere a Supermino che non può spendere più di 20 milioni per il cartellino, giusto per non provocare una minusvalenza, giusto per salvaguardare il fair play finanziario. Ibra è stato convinto da Raiola a ridursi l’ingaggio, anche se la spalmatura può essere relativa. Zlatan non se la sente di andare oltre i tre anni di contratto: nel 2016 andrà per i 35, mica poco. Il piano prevede un contratto da 8 milioni netti a stagione più bonus e premi facilmente raggiungibili. Quando Ibra decide qualcosa, si sa, va fino in fondo. E adesso ha deciso che il suo destino è la Juve.

Da Parigi potrebbe arrivare anche Marco Verratti, che guarda caso viene assediato da Mino Raiola che vorrebbe diventare il suo rappresentante anche se il ragazzo ha fatto sapere che non rinuncerà mai al suo agente attuale, l’avvocato Donato Di Campli. Verratti viene valutato 25 milioni e non è forse del tutto corretto dire che Ancelotti vorrebbe portarselo al Real Madrid: i rapporti tra i due non sono proprio idilliaci per via di qualche incomprensione in allenamento. Se va a segno questo doppio colpo parigino, la nuova Juve è quasi fatta, visto che Llorente è preso da tempo (e adesso deve dimostrare a Conte di poter fare la spalla di Ibra, altrimenti ciao) e negli ultimi giorni è stato chiuso con il Flamengo anche l’affare Mattheus, che ha fatto diventare bianconero il figlio del grande Bebeto. I ritocchi mancanti sono pochi, non verrà riscattato Isla dall'Udinese, al suo posto verrà acquistata la metà del fantasista Zielinski che ha molto impressionato i dirigenti bianconeri. Per completare l’opera mancano un terzino destro, un centrocampista per la panchina che potrebbe essere il sampdoriano Poli giù prenotato e ovviamente la blindatura di Vidal.

ENZO PALLADINI