Calciomercato: Bayern Monaco su Suarez, Lewandowski al Manchester United

- Il mercato dei bomber europei si sta muovendo, ma ladi Antonio Conte rischia di essere esclusa seriamente dal primo giro di valzer. Due tra gli obiettivi passati dei bianconeri,, stando a quanto riportato dal Telegraph, stanno per prendere parte a un maxi inciucio tra. Il polacco potrebbe finire in Premier League con l'uruguayano in Bundesliga. La Juve osserva.

L'interesse per l'attaccante del Borussia Dortmund e per quello del Liverpool è risalente alla passata stagione e all'ultimo inverno. Ora però, la Juventus è in una situazione di assoluto svantaggio nella corsa al loro ingaggio.dopo il poker rifilato al Real Madrid nell'andata della semifinale di Champions League, è diventato l'oggetto del desiderio di mezza Europa, con tanto di giallo su una presunta cessione al Bayern Monaco nel 2013 o nel 2014. Un accordo smentito da più parti che ha permesso adi entrare a gamba tesa sui tedeschi: "Non penso che cederanno anche Robert al, i tifosi del Dortmund non la prenderebbero bene. O lo fanno andare in scadenza o lo vendono da qualche altra parte". E quell'altra parte, secondo il manager scozzese è il

A quel punto, secondo la ricostruzione fatta dal britannico Telegraph, il Bayern Monaco è pronto a puntare l'attenzione su Luis Suarez, l'attaccante turbolento del Liverpool di recente squalificato 10 turni per un morso al difensore del Chelsea, Ivanovic. L'uruguayano ha più volte dichiarato di voler giocare in Bundesliga e nonostante la squalifica il Bayern potrebbe offrirgli un contratto in estate. E la Juventus? I bianconeri di fronte a certe cifre, si parla di 35-40 milioni di euro a trattativa al netto degli ingaggi, non può far altro che stare a guardare e pensare a un'alternativa. Una soluzione che porterebbe all'assalto di Zlatan Ibrahimovic.