Allenatore Milan: Clarence Seedorf insidia Massimiliano Allegri

City, assalto al Faraone: pronti 35 mln 13:01 - Cinque partite per conquistare il terzo posto e garantirsi la fiducia del presidente Berlusconi. Il destino dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è segnato e scritto da tempo. Senza terzo posto e quindi senza Champions, sarà addio, altrimenti il patron rossonero dovrà confermarlo e a quel punto sarà il tecnico a scegliere se restare o cedere al pressing di Roma e Napoli. A Milanello però c'è già pronto il piano B: Clarence Seedorf.

Niente di nuovissimo, sia chiaro, ma l'insistenza delle voci che parlano di un contatto tra Berlusconi e il centrocampista olandese ora al Botafogo, fanno pensare che qualcosa nella penombra si stia muovendo davvero. Seedorf in Brasile sta dando spettacolo, ma pur non avendo ancora il tesserino da allenatore, se il Milan dovesse chiamare non potrebbe che accettare la proposta di panchina. Il rapporto con la presidenza è idilliaco, ma tutto dipenderà da Allegri e dall'eventuale Champions League. Il tecnico toscano ha dalla sua la difesa di Adriano Galliani, ma è anche vero che la corte di Roma e sottobanco del Napoli, potrebbero convincerlo a rescindere il contratto e interrompere un rapporto mai troppo accettato con la presidenza. In quel caso la prima scelta di Berlusconi sarebbe Seedorf, imposto dall'alto per la prima volta in 27 anni di guida rossonera.