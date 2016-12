Carlo Ancelotti: "Real Madrid? Non ho ancora deciso"

foto SportMediaset 17:33 - Tutto smentito: dall'addio certo al Psg all'accordo già raggiunto con il Real Madrid, anche se un prossimo futuro ai Merengues - per Carlo Ancelotti - rimane un'ipotesi decisamente calda. "Non è vero che ho comunicato alla società di voler lasciare il Psg - spiega l'allenatore italiano in conferenza stampa -. Prenderò la mia decisione dopo aver parlato con il club quando il campionato sarà stato vinto. C'è tempo". - Tutto smentito: dall'addio certo alall'accordo già raggiunto con il, anche se un prossimo futuro ai Merengues - per- rimane un'ipotesi decisamente calda. "Non è vero che ho comunicato alla società di voler lasciare il Psg - spiega l'allenatore italiano in conferenza stampa -. Prenderò la mia decisione dopo aver parlato con il club quando il campionato sarà stato vinto. C'è tempo".

Venerdì 'Le Parisien' aveva scritto che Ancelotti - lo scorso mercoledì - avrebbe annunciato al proprio presidente Nasser Al-Khelaifi la volontà di andare via da Parigi. Mentre 'L'Equipe' aveva rilanciato dandolo a un passo dall'accordo col Real Madrid. "La stampa scrive di Real Madrid ed altri club, ma io non ho parlato con nessuno perché voglio essere limpido con la squadra dove lavoro - ha aggiunto Carletto -. Ho un contratto fino al giugno 2014, quindi non sono libero di scegliere. Venerdì ho parlato con i giocatori perché girano tante chiacchiere, ma nessuna notizia".