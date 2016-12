Mattheus-Juventus: affare fatto

foto SportMediaset papà Bebeto nella partita inaugurale del nuovo Maracanà, poi preparazione dei bagagli e partenza verso l’Italia. All’inizio di questa settimana, Mattheus ha definito il suo passaggio alla Juventus. Mancavano pochi dettagli, il vicepresidente della sezione calcio del Flamengo, Wallim Vasconcelos, ha tentato fino all’ultimo di convincere il ragazzo a restare ancora qualche mese, ma è stato inutile. Questione di giorni, il tempo di giocare al fianco dinella partita inaugurale del nuovo, poi preparazione dei bagagli e partenza verso l’Italia. All’inizio di questa settimana,. Mancavano pochi dettagli, il vicepresidente della sezione calcio del, Wallim, ha tentato fino all’ultimo di convincere il ragazzo a restare ancora qualche mese, ma è stato inutile.

Antonio Conte lo vuole avere a disposizione al più presto, studiare questo ragazzo, qualcosa più di una promessa. Jorginho, suo allenatore nella squara rossoenra di Rio, giura: “Sarà un grande numero dieci”. Per il momento Mattheus preferisce indossare il numero 7 (la sua data di nascita del resto è 7-7-1994). Nel 2013 il Flamengo non l’ha mai utilizzato in partite ufficiali, mentre nel 2012 è stato impiegato in 12 occasioni.



Ricapitolando, i primi contatti Juventus-Flamengo sono avvenuti a fine gennaio, ma non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere subito l’affare. A metà marzo l’accordo di massima per 2 milioni di euro, nei giorni scorsi la definizione finale dell’affare.