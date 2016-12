Barcellona, è pressing su Thiago Silva

foto SportMediaset 11:49 - Il Barcellona va in pressing su Thiago Silva. Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', il brasiliano del Psg, considerato il miglior difensore centrale in circolazione, sarebbe uno dei principali obiettivi del mercato estivo del club blaugrana, che avrebbe già avviato i contatti sia con l'entourage del giocatore che con lo stesso club parigino. Che si sarebbe mostrato assolutamente contrario alla partenza dell'ex Milan. Ma il Barcellona non molla. - Ilva in pressing su. Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', il brasiliano del, considerato il miglior difensore centrale in circolazione, sarebbe uno dei principali obiettivi del mercato estivo del club blaugrana, che avrebbe già avviato i contatti sia con l'entourage del giocatore che con lo stesso club parigino. Che si sarebbe mostrato assolutamente contrario alla partenza dell'ex Milan. Ma il Barcellona non molla.

L'interesse del Barcellona per Thiago Silva non è una novità dell'ultima ora. Il nome del brasiliano, che ha un contratto con il club parigino fino al 2017, è infatti sul taccuino degli uomini di mercato blaugrana già da quando militava nel Milan. Addirittura, ai tempi della sua militanza in rossonero, scoppiò un caso quando il giocatore dichiarò: "Ho parlato con il Barcellona". E recentemente ha ammesso: "Sono il tifoso numero uno del Barcellona e non posso chiudere le porte a questo club perché non si sa mai cosa può succedere. Ripeto, sono felice qui a Parigi, ma in futuro non si può mai sapere". Appunto.