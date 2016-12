Ancelotti, addio al Psg: il Real lo aspetta

foto SportMediaset Correlati Psg, Leonardo: "Io e Ibra rimaniamo" 14:50 - Ancelotti dà l'addio al Psg. Secondo 'Le Parisien', il tecnico avrebbe comunicato al presidente Qatari Nasser Al-Khelaifi la sua decisione di lasciare la guida della squadra a fine stagione in un incontro avvenuto mercoledì. "Ancelotti prepara le valigie per lasciare Parigi", si legge sul sito del quotidiano transalpino. L'addio verrà formalizzzato alla fine del campionato, che il Psg ha in tasca. Ancelotti starebbe cercando un accordo con il Real. dà l'addio al Psg. Secondo 'Le Parisien', il tecnico avrebbe comunicato al presidentela sua decisione di lasciare la guida della squadra a fine stagione in un incontro avvenuto mercoledì. "Ancelotti prepara le valigie per lasciare Parigi", si legge sul sito del quotidiano transalpino. L'addio verrà formalizzzato alla fine del campionato, che il Psg ha in tasca. Ancelotti starebbe cercando un accordo con il

"Ancelotti? Decide lui". Una frase secca, breve e densa di significati quella pronunciata dal dg del Psg Leonardo. Che di fatto ha preannunciato la partenza del tecnico, tentato dalle sirene madridiste. Attratto dalla panchina che Mourinho lascerà libera. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez considera Ancelotti il candidato numero uno alla successione dello Special One, pronto a fare il suo ritorno al Chelsea. La decisione del tecnico emiliano, si legge ancora su 'Le Parisien' "sarebbe ponderata, e non avrebbe niente del colpo di testa. E' un colpo duro per i proprietari del Psg. Ancelotti è molto apprezzato dai giocatori".