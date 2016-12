City, assalto a El Shaarawy: pronta offerta di 35 milioni al Milan

foto SportMediaset Correlati Da Falcao a Goetze: il mercato frigge

Mercato, tutti i colpi in tempo reale 09:46 - Dopo aver rispedito al mittente un'offerta di 30 milioni del Napoli di qualche mese fa, il Milan deve fare i conti con un altro assalto a El Shaarawy. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', per rinforzare l'attacco il City, in svantaggio sul Psg nella corsa a Cavani, torna all'assalto del Faraone con un'offerta che si aggira sui 35 milioni di euro. L'attaccante ha recentemente rinnovato con i rossoneri fino al 30 giugno 2018. - Dopo aver rispedito al mittente un'offerta di 30 milioni del Napoli di qualche mese fa, ildeve fare i conti con un altro assalto aSecondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', per rinforzare l'attacco ilin svantaggio sul Psg nella corsa a Cavani, torna all'assalto delcon un'offerta che si aggira sui. L'attaccante ha recentemente rinnovato con i rossoneri fino al 30 giugno 2018.

Le voci di malumori e di un presunto rapporto incrinato tra El Shaarawy e Allegri, culminate con l'esclusione del giocatore dall'undici iniziale contro il Napoli (smentite categoricamente dall'uno e dall'altro) non potevano non ingolosire le pretendenti. Ci aveva provato già nell'autunno scorso, e ora il City si rifà avanti per arrivare al Faraone. L'offerta messa sul piatto della bilancia sarebbe di 35 milioni, e cioè 5 milioni in più di quella presentata al Milan dal Napoli in gennaio. Napoli, tra l'altro, tornato attuale qualche giorno fa, quando il procuratore di El Shaarawy, Roberto La Florio, aveva smorzato l'interesse dei partenopei. In fondo il club rossonero non ha nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Ora per il Milan e Galliani un'altra spina: il pressing del club inglese che, visto allontanarsi il sogno Matador, punterebbero seriamente sul milanista.