Roma, per la panchina spunta il nome di Pioli

foto SportMediaset 16:34 - Quasi sicuramente Andreazzoli non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione. La dirigenza già da tempo è alla ricerca del suo successore: la prima scelta, Allegri, in caso di terzo posto in campionato con i rossoneri continuerà sulla panchina del Milan. Mazzarri, invece, dovrebbe prolungare con De Laurentiis. E così Sabatini sta pensando a Pioli, allenatore del Bologna, legato alla società emiliana fino al 2015.

Proprio il recente rinnovo contrattuale, potrebbe rappresentare un ostacolo per l'approdo del tecnico rossoblù sulla panchina giallorossa. Qualora però la società decidesse di puntare con decisione su Pioli, la Roma spera di convincere il Bologna a liberare l’allenatore in cambio di una contropartita tecnica. Una sorta di clausola rescissoria, che prevederebbe la conferma di Gianluca Curci (attualmente in prestito) agli emiliani, più un altro giocatore da scegliere in una rosa di altri tre, che comprende anche Nico Lopez, Panagiotis Tachtsidis e Vasilis Torosidis.