Mercato Inter, Moratti: "Vogliamo tenere Handanovic"

. Si parla molto di un' offerta del Barcellona per Handanovic , ma il presidente è chiaro: "Non so nulla dell'offerta. E' una colonna della società e cerchiamo di tenerlo". Con il portiere quasi blindato si pensano agli: "Sanchez? E' un buon giocatore, ma non fa la differenza. E' difficile da prendere. Meglio avere una difesa che non prenda gol perché là davanti abbiamo sempre segnato".

In un'intervista al Corriere dello Sport il numero uno dell'Inter parla anche di un possibile ritorno di Leonardo: "Sinceramente non credo. Lui sta bene lì, a Parigi, e noi non abbiamo una società che sul mercato si può esprimere con la generosità del Psg. A lui rimango comunque legato da stima e simpatia. Se mai ci sentiremo per valutare dei loro giocatori che ci interessano (van der Wiel, ndr)".

Moratti ha ancora voglia di Inter e cerca un nuovo socio: "L'interesse di alcuni gruppi c'è ed è reale. Stati Uniti, Kazakistan e Ubzekistan, i paesi sono questi, ma per certe cose ci vuole tempo. Voglio solo un socio: no a una composizione troppo varia della società perché potrebbe essere negativa e creare confusione. Ci vuole unità di intenti per fare bene le cose".