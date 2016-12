Psg, Leonardo: "Io, Ibrahimovic e Lavezzi restiamo qua al 100%"

smentisce tutte le voci di mercato che ruotano attorno al. Il direttore generale è chiaro: "Ibrahimovic e Lavezzi restano al 100% qua, nessun a chiesto di essere ceduto. Resto a Parigi anche io, non ho intenzione di tornare in Italia". Il brasiliano spegne sul nascere le indiscrezioni su: "Non è un nostro obiettivo". Sopresa invece sul futuro di: "Il futuro è nelle sue mani. Noi vogliamo che rimanga".

Leonardo, intercettato da Sky Sport, in un solo momento ha dato un dispiacere a Juventus, Milan e Inter. I bianconeri sognano ormai da un mese il ritorno di Ibra, i rossoneri sono interessati al Pocho e Moratti vuole a tutti i costi riportare in nerazzurro lo stesso Leo. Gli unici che nel Bel Paese possono, per il momento, sorridere sono i napoletani visto che il Psg si è tirato fuori dalla corsa per Cavani. Ma attenzione a crederci. Nel mercato vale tutto e dichiarazioni così sono all'ordine del giorno salvo poi essere smentite dai fatti. Quindi tutti sul carro e le trattative continueranno.

Più inattese le dichiarazioni sul futuro di Ancelotti che aprono a un addio del tecnico dalla Tour Eiffel: "Il futuro è nelle sue mani". Carletto ha ricevuto offerte da Real Madrid e Manchester City e sta pensando se continuare la sua avventura in Ligue 1.