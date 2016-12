Juve, via Marchisio per arrivare al top player

foto SportMediaset Correlati La Juve sogna Muller e Sanchez 15:41 - E se il sacrificato fosse Claudio Marchisio? Per arrivare a un top player, la Juve potrebbe cedere uno dei pupilli della tifoseria, quel Principino che ha estimatori in tutti i campionati d'Europa: dalla Liga alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1. Il nome di Marchisio circola dopo che Antonio Conte, e la società torinese, hanno chiuso a doppia mandata la porta a una partenza di Arturo Vidal, cercato da - E se il sacrificato fosse? Per arrivare a un top player, lapotrebbe cedere uno dei pupilli della tifoseria, quel Principino che ha estimatori in tutti i campionati d'Europa: dalla Liga alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1. Il nome di Marchisio circola dopo che, e la società torinese, hanno chiuso a doppia mandata la porta a una partenza di, cercato da Real Madrid e Bayern Monaco.

Per ora, è ovvio, non ci sono conferme di un possibile affare di mercato che riguardi il centrocampista. Ma la strada, come riporta La Gazzetta della Sport, per arrivare ai vari Sanchez, Jovetic e Suarez, pare tracciata. Prima di qualsiasi colpo di mercato che risponda alla voce "top player" c'è da fare cassa in modo sostanzioso.

I nomi dei partenti sono tantissimi e, alla fine, sempre gli stessi: Matri, Quagliarella, Lichtsteiner, Giovinco, Vucinic e De Ceglie. La rosa, insomma, va sfoltita prima di essere rinforza e i 30 milioni circa che arriverebbero dalla cessione di Marchisio sarebbero ulteriore linfa per il mercato estivo. Il calcio mercato estivo.