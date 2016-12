Roma, contatto con Walter Mazzarri

foto SportMediaset Correlati Napoli, Hernanes e Osvaldo per la Champions 16:18 - Da Napoli a Roma. Walter Mazzarri ci sta pensando e la dirigenza giallorossa aspetta un segnale per dare il via ufficiale all'operazione. Il tecnico dei partenopei non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, un futuro che potrebbe vederlo sulla panchina che ora è di Andreazzoli (destinato a dire addio). Il procuratore di Mazzarri, Beppe Bozzo, ha incontrato il d.g. Baldini per fare il punto della situazione e capire gli scenari. - Daci sta pensando e la dirigenza giallorossa aspetta un segnale per dare il via ufficiale all'operazione. Il tecnico dei partenopei non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, un futuro che potrebbe vederlo sulla panchina che ora è di(destinato a dire addio). Il procuratore di Mazzarri,, ha incontrato il d.g.per fare il punto della situazione e capire gli scenari.

L'allenatore toscano che, quasi certamente, porterà a casa un secondo posto che significa Champions League, pensa da tempo di lasciare, ma non certo perché a Napoli non si trovi bene. C'è solo la voglia di abbracciare un nuovo progetto e una nuova situazione di vita. Mazzarri ha dato tanto al Napoli e la squadra lo ha ricambiato nel migliore dei modi. Ora starà a lui decidere se continuare o meno.

Al momento Aurelio De Laurentiis ha proposto al proprio allenatore un biennale da 3,5 milioni di euro. Un contratto che lo vedrebbe allenatore top in Italia per quanto riguarda gli stipendi.

Infine, perché Mazzarri dovrebbe scegliere Roma? Semplice, all'Inter, a meno di grandi scossoni (non previsti), rimarrà Andrea Stramaccioni e uno con la personalità di Walter non ha certo voglia di entrare in corsa. C'è, invece, la volontà di costruire un progetto di lunga durata. E a Roma, dopo Luis Enrique e Zeman, si può e si deve.