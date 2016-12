Inter, nuovo obiettivo di mercato: Nikola Ninkovic

foto SportMediaset 10:18 - Un altro giovane nel mirino dell’Inter. Si chiama Nikola Ninkovic e i nerazzurri lo hanno scoperto durante l’Europa League perché gioca nel Partizan Belgrado, squadra che è stata avversaria dei nerazzurri nei gironi. A San Siro impressionò molto Lazar Markovic, ma tornando poi a vedere i gioiellino serbi, gli osservatori interisti sono passati a lavorare seriamente su Ninkovic, che è un numero 10 moderno, sa giocare da centrocampo in su ma anche in fase di non possesso. Ninkovic viene valutato sui 7 milioni e potrebbe essere un altro colpo molto interessante. - Un altro giovane nel mirino dell’Inter. Si chiamae i nerazzurri lo hanno scoperto durante l’Europa League perché gioca nel, squadra che è stata avversaria dei nerazzurri nei gironi. A San Siro impressionò molto, ma tornando poi a vedere i gioiellino serbi, gli osservatori interisti sono passati a lavorare seriamente su, che è un numero 10 moderno, sa giocare da centrocampo in su ma anche in fase di non possesso. Ninkovic viene valutato sui 7 milioni e potrebbe essere un altro colpo molto interessante.

L’Inter sta provando a prendere anche un altro gioiello, questa volta francese (ma originario della Repubblica Centrafricana), Geoffrey Kondogbia del Siviglia, classe 1993 e amico di Pogba. Moratti è intenzionato a stanziare 12 milioni per il regista africano, ma sta facendo i conti con una concorrenza molto agguerrita, soprattutto da parte del Real Madrid.

Una certa frenata, invece, si sta registrando sul fronte del Papu Gomez, attaccante esterno del Catania. Il gruppo argentino spinge per averlo, ma il Catania chiede 12 milioni, troppi. Si potrebbe riaprire un discorso tra Inter e Catania per Francesco Lodi, che era già stato trattato sul mercato di gennaio.

ENZO PALLADINI