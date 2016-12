Milan, Lavezzi all'orizzonte

foto SportMediaset Correlati Galliani avvisa Allegri: "Bisogna arrivare terzi"

Per ora si è trattato solo di una visita di piacere. Un blitz milanese durato un giorno, nel quale Lavezzi si è rilassato tra ristoranti e shopping. Al Pocho Milano piace parecchio, tanto che starebbe pure cercando casa. L'argentino ha pranzato da "Giannino", covo rossonero per eccellenza. E l'ipotesi di un suo futuro al Milan potrebbe presto prendere corpo. "Venire a Milano mi piace tanto - dice -. Un futuro qui? Mai dire mai".

Lavezzi è attratto da Milano sin dai tempi della sua esperienza al Napoli, quando spesso e volentieri si recava nel capoluogo meneghino nel giorno libero. L'argentino, in passato, è stato più volte accostato all'Inter. Soprattutto l'estate scorsa, quando i nerazzurri se lo videro scippare dai milioni del Psg, con cui è legato da un contratto di tre anni da 4 milioni a stagione.



L'ingaggio, appunto, potrebbe essere il primo scoglio di un'ipotetica trattativa col Milan, che ufficialmente non è mai stato interessato al giocatore ma, in realtà, potrebbe essere stuzzicato dall'idea di comporre un tridente potenzialmente irresistibile: El Shaarawy-Balotelli-Lavezzi.



In attesa che la suggestione possa diventare qualcosa di più concreto, lunedì il Pocho è stato avvistato a Milano in compagnia di un fidato collaboratore. Lavezzi ha pranzato da "Giannino", ristorante di riferimento del Milan, insieme al proprietario Lorenzo Tonetti, di cui è molto amico. Con loro anche la fidanzata di Tonetti, Natalia, legatissima a Yanina, compagna dell'attaccante. L'ex napoletano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe inoltre cercando casa a Milano. Ulteriore indizio per quello che potrebbe diventare il prossimo tormentone dell'estate.