Zeman apre all'Inter: "A Moratti non potrei dire no"

foto SportMediaset Correlati Inter, nuovi soci per un grande futuro 15:23 - A distanza di quasi tre mesi dall'addio amaro alla Roma, Zeman torna a parlare. Di passato e soprattutto di futuro e del suo nome accostato alla panchina dell'Inter: "Non può che farmi piacere. Nessun allenatore rifiuterebbe l'Inter, il problema è essere chiamati - ha detto il boemo - Moratti mi stima? Anche io lo stimo. Rappresenta la figura del presidente-appassionato del proprio club, un manager che è innamorato della propria società. Vedremo".

La stima è reciproca. Anzi, di più. Perché anche i tifosi dell'Inter apprezzano Zeman per le sue battaglie. Quando il tecnico boemo tornò a San Siro da avversario, la Curva Nord gli dedicò uno striscione: "Onore a Zeman, icona del calcio pulito". E ora che si fa anche il suo nome tra i possibili sostituiti di Stramaccioni alla guida della squadra nerazzurra, quello striscione diventa più che mai di attualità. "Zeman vecchio? No, è giovane dentro, nelle idee", ha detto di lui Moratti. "Forse l'ha detto perché siamo quasi coetanei - la risposta alla 'Gazzetta dello Sport' - Tanti giocatori dell'Inter avanti con gli anni? Il problema non è l'età ma la viglia, la serietà e l'applicazione. Con l'Inter penso che se si vedrà qualcosa si vedrà dopo, e poi io sono sempre legato da contratto con la Roma".



E a proposito di Roma: "C'è tanta amarezza per come è finita... L'errore più grande è stato pensare che tutti avessero il mio stesso entusiasmo e a cuore il bene della Roma. De Rossi? Mai avuto nulla contro di lui ma con me aveva una media voto sotto il 6...".