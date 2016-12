Cavani-PSG, c'è l'offerta: 9 milioni a stagione

- Dopo la nostra anticipazione di lunedì, in giornata è arrivato un ulteriore segnale:Radio Montecarlo dà addirittura per raggiunto l'accordo tra il matador e la squadra parigina con la conferma che dalla Francia sarà versata fino all'ultimo euro la clausola rescissoria. Nove milioni netti all'anno per 4 stagioni, invece, per Cavani. In realtà, sulla trattativa, la parola fine non è stata ancora scritta.

Pierpaolo Triulzi, uno dei due manager del giocatore, ha incontrato in diverse occasioni i dirigenti del club parigino ascoltando con attenzione l'offerta per il suo assistito. E su questo non ci sono dubbi. Ora tocca a Cavani: in cuor suo aspetta un'offerta last minute del Real Madrid, in cima alle preferenze. In caso contrario, Parigi varrà bene una messa.