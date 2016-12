Calciomercato, Ibrahimovic apre alla Juventus

Il corteggiamento c'è, è reale e i protagonisti, stranamente, fanno anche poco per nasconderlo. Se l'agente dello svedese ha invitato il club bianconero a provarci prima di definire impossibile il ritorno a Torino di Ibrahimovic ("anche Balotelli era impossibile"), il dg della Juventus, Beppe Marotta, ha anche indicato l'unica via percorribile per il matrimonio-bis tra le parti: "In questo momento nessuna squadra italiana può permettersi il contratto di Ibra. Io però ho già visto diversi giocatori ridursi l'ingaggio, ma sono scettico al pensiero che Zlatan se lo riduca in maniera così drastica per agevolare i conti bianconeri. Se guadagnasse meno, tanti club proverebbero a prenderlo".

Per il momento quindi ci sono solo da registrare i timidi approcci, ma qualcosa si sta muovendo. Lo stesso Ibrahimovic non ha nascosto l'ammirazione verso la sua ex squadra: "E' un club fantastico dove per altro ho già giocato. E' un onore che siano interessati a me. Ora però penso al Psg e a vincere il titolo. Poi andrò in vacanza perché ne ho realmente bisogno". Frasi di circostanza, o forse no...