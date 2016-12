Raiola, messaggi per la Juve: "Ibra impossibile? Anche Balotelli lo era per il Milan"

foto SportMediaset Correlati Ibra cerca casa a Milano, la Juve lo aspetta 12:30 - Si avvicina il mercato estivo e Mino Raiola comincia a far girare i motori. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Raiola manda messaggi chiari alla Juve per il ritorno di Ibrahimovic in bianconero: " Ibra alla Juve? A loro manca un top player e io e lui siamo già sul treno, chi vuol salire è benvenuto. Sei mesi fa Balotelli al Milan era impensabile ma i rossoneri hanno fatto il sacrificio giusto al momento giusto" le parole dell'agente. - Si avvicina il mercato estivo ecomincia a far girare i motori. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Raiola manda messaggi chiari alla Juve per il ritorno di Ibrahimovic in bianconero: "A loro manca un top player e io e lui siamo già sul treno, chi vuol salire è benvenuto.ma i rossoneri hanno fatto il sacrificio giusto al momento giusto" le parole dell'agente.

Raiola commenta le parole di Galliani, che aveva dichiarato che gli mancava più Thiago Silva che Ibrahimovic, : "Con tutto il rispetto per i difensori, ma l'ultimo scudetto il Milan l'ha vinto con i gol di Ibrahimovic " la parole dell'agente alla Gazzetta dello Sport. Raiola ha anche speso parole al miele nei confronti di Balotelli: "Non andare a New York a ritirare il premio del Time per preparasi al Catania è stata una decisione molto professionale, e l'ha presa da solo. Mi sono complimentato con lui". Infine un consiglio di mercato a tutte le big italiane: "Ho da poco depositato la procura di Mkhitaryan dello Shakthar...".