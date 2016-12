Inter: Ibarbo e Nainggolan nel mirino

foto SportMediaset Correlati Zenga e Zeman insidiano Stramaccioni

Con la stagione ormai compromessa, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima annata, in vista della quale è prevista una vera e propria rivoluzione. Già cinque sono gli acquisti certi per il club di Corso Vittorio Emanuele: Icardi, Campagnaro, Andreolli, Botta e Laxalt. A loro si potrebbero presto aggiungere due gioielli del Cagliari, che hanno stregato il presidente nerazzurro Massimo Moratti: Victor Ibarbo e Radja Nainggolan.

La panchina di Stramaccioni è fortemente in bilico, e sulla sua eventuale conferma si discuterà solo al termine del campionato. Moratti, che al tecnico ha concesso l'attenuante dei numerosi infortuni, vuole prima vedere cosa accadrà nelle ultime sei partite, nelle quali Strama si gioca il proprio futuro. Il club, però, intanto cerca di proiettarsi già alla prossima stagione, quando l'Inter sarà chiamata a riscattare obbligatoriamente quest'annata fallimentare.



La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino Nainggolan e Ibarbo, che andrebbero a rinforzare centrocampo e attacco. Il belga, 25 anni, è ormai maturo per il grande salto. Su di lui, però, è forte la concorrenza del Napoli e, in seconda battuta, di Juventus e Milan. Il colombiano, invece, con la sua velocità ha stregato Massimo Moratti nell'ultimo match di campionato giocato a Trieste. L'Inter conta di inserire nella trattativa alcuni giovani che stuzzicano Cellino: Bessa e Longo sono i nomi per l'attacco, ma ai sardi piacciono molto anche Duncan e Biraghi.



Intanto, la lesione al menisco rimediata contro il Cagliari ha fatto infuriare Nagatomo, che è volato in Giappone dove verrà operato nei prossimi giorni. Il terzino, per cui era stata programmata una terapia conservativa dall'esito nefasto, dovrà saltare la Confederations Cup con la Nazionale allenata da Zaccheroni.