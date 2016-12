Alexis Sanchez piace a Inter e Juventus: si aspetta il Barcellona

- Nonostante una stagione tutt'altro che esaltante colè destinato a essere uno dei protagonisti del mercato estivo. Il cileno oltre a essere il primo obiettivo dellae di Conte, è finito sulla lista dei desideri di Moratti per ricostruire la sua. Gli ostacoli al momento sono due per entrambi: manca ancora il via libera del club catalano e il costo del cartellino non inferiore ai 25 milioni di euro.

Sette reti nelle trentasette partite giocate e il posto da titolare ormai perso da tempo al Camp Nou. Questa è la fotografia della stagione di. Numeri impietosi di una stagione fino a questo momento sfortunata che però non hanno fatto abbassare l'appeal del cileno nel nostro campionato. Anzi, se possibile, l'hanno aumentato con la speranza di un'apertura del Barcellona a una cessione, magari pure scontata. Questa almeno è la speranza dellae ora anche dell'che, qualora arrivasse un cenno dai blaugrana, sono pronte a sfidarsi in un Derby d'Italia sul mercato. Un derby a suon di milioni.

In leggero vantaggio ci sono i bianconeri con il dg Beppe Marotta che ha già preso i primi contatti con l'agente Felicevich. Se il Barcellona darà il via libera alla trattativa, la Juventus vuole essere contattata per prima. Sull'operazione c'è già l'ok di Antonio Conte che indicò il cileno come obiettivo principale già al suo arrivo in bianconero. Anche l'Inter però ci sta facendo più di un pensierino. Con ogni probabilità a fine stagione la rosa nerazzurra verrà rivoltata come un calzino e il cileno, anche in questo caso un obiettivo storico, è in cima alle preferenze per l'attacco. Resta comunque lo scoglio dei costi: difficile che il Barcellona si accontenti di meno di 25 milioni di euro.



Intanto, mentre Inter e Juve se lo contendono, il cileno dichiara di voler rimanere al Barcellona: "Ho un contratto fino al 2016 e voglio rispettarlo - ha detto l'ex Udinese nel corso di un'intervista a 'La Vanguardia' -. Sono tranquillo, sono concentrato sulle prossime gare di Champions League che voglio vincere. Il Barcellona insegna molto all'uomo e al calciatore, qui sto imparando di nuovo a giocare a calcio. Messi? E' un privilegio giocare accanto a lui, è il migliore del mondo".