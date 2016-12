Ancelotti tra Psg, City e Real: Mou e Mancini alla finestra

Questa mattina, il principale quotidiano sportivo spagnolo oltre che il più vicino al, ha sbattuto il faccione diindicandolo come favorito alla successione dinella capitale. Una certezza che appare di più come un modo per esorcizzare la possibilità che ciò non accada. I merengues puntano tutto su Carletto per una serie di motivi tutti validissimi. Intanto perché Ancelotti è un uomo di grande esperienza, basso profilo e ottimi risultati. Quindi perché, a conti fatti, le alternative non abbondano e l'opzione, che a Madrid hanno preso in considerazione, resta peruna scommessa difficile. Insomma, per vincere facile a Madrid preferirebbero andare sul sicuro.

Il punto è che sul sicuro vuole andare anche il Manchester City. Il contatto tra i Citizens e Ancelotti è stato molto importante e sul piatto gli sceicchi hanno messo una cifra quasi irrinunciabile. Il tutto mentre a Parigi continuano a dire e ridire che l'ex milanista resterà al suo posto anche nella prossima stagione. Miracoli di un quarto contro il Barcellona che ha rinvigorito un bel po' l'orgoglio nazionale e l'amore di francesi per il nostro tecnico.

Proprio la possibilità che Ancelotti lasci Parigi ha scombussolato i piani del Chelsea e di Mourinho. Lo Special One sembrava diretto verso Londra ma i soldi dei parigini lo attirano eccome (oltre alla possibilità di fare un mercato pazzesco che comprende anche Ronaldo, perché no...) e Abramovich se n'è reso talmente conto da alzare il telefono per contattare Pellegrini, uno che fino all'altro ieri non era nemmeno nei pensieri più intimi del patron del Blues. Nel gioco delle tre carte e delle quattro squadre (PSG, Real, City e Chelsea) entra anche Mancini ed entra, dicono, il Monaco, altro club che vorrebbe rifarsi il look a suon di petrodollari e, per l'occasione, si vorrebbe affidare proprio al Mancio.

E se Ancelotti restasse a Parigi? La giostra si fermerebbe e il boccone potrebbe andar giù malissimo a qualcuno. Ballano soldi, ambizioni, panchine. Tutto attorno a Carlo, beato lui.