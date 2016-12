Inter, Moratti cambia tutto: da Strama ai dirigenti

- Aveva detto in anticipo di voler aspettare i risultati e ora che i risultati non sono arrivati, tutto è pronto per dare una svolta secca. A giugnorivolterà la suacome un calzino senza salvare nessuno. Salterà, anche se fin qui il presidente l'ha sempre difeso, e dovrebbero saltare anche i dirigenti, dain giù. Tutti considerati colpevoli per un anno in grigio. Sotto osservazione anche lo staff medico.

La ricostruzione, prima ancora che dall'allenatore, partirà dunque dai quadri dirigenziali. Non è un segreto che da tempo il numero uno dell'Inter stia pensando al suo amico. Il brasiliano, complice anche il probabilepotrebbe lasciare il Psg e tornare a Milano per stare anche più vicino alla sua compagna e futura moglie Anna Billò. Facile quindi pensare che i due si siederanno attorno a un tavolo per cercare una soluzione che vada bene a entrambi e riprogettare la società. Leonardo, nella testa di Moratti, dovrebbe occuparsi di quasi tutto a partire dal mercato, vero punto d'accusa della gestione

Oltre al ds, l'Inter potrebbe anche rivedere lo staff tecnico. Gli infortuni di questa stagione, obiettivamente troppi, non possono essere archiviati alla voce "sfortuna" senza un attento studio di quanto accaduto. Negli ultimi due mesi soprattutto, ai nerazzurri è capitato di tutto e non c'è stata praticamente partita senza che una pedina venisse meno per un guaio muscolare. Quindi? Quindi Moratti analizzerà la situazione e prenderà anche qui le decisioni del caso.

L'ultimo punto, importante chiaramente, è l'allenatore. Come detto il tempo di Stramaccioni è finito. Osannato all'inizio come un piccolo Mou, Strama ha messo in luce in questa stagione anche rognata tutti i suoi limiti. L'Inter non ha un gioco ben delineato e i rapporti con la squadra, da quanto trapela da Appiano, non sono idilliaci. Moratti, che l'ha scelto, l'ha difeso sempre e continuerà a difenderlo fino al termine della stagione ma, a giugno, i due si separeranno. Il presidente sta valutando da qualche settimana le possibili alternative: incassato il no di Lucescu e impossibilitato a riportare a Milano José Mourinho, Moratti sta sondando il terreno con Spalletti, Blanc e Mihajlovic. Senza dimenticare Roberto Donadoni, carta dell'ultima ora molto difficile ma non impossibile.