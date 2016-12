Ibra cerca casa a Milano: la Juve lo aspetta

- Aldopo un po' la stessa squadra viene a noia. E allora ecco che riaffiora il mal di pancia e che tutto il suo entourage, daalla moglie, prende a muoversi attorno ai suoi desideri come un satellite. Il punto oggi è questo:resterà ancora all'anno prossimo? La prima risposta arriva dalla bella Helena, la moglie appunto, che, in attesa di buone nuove, si è messa a cercare. Con lache aspetta.

Già, la Juve, perché nella produzione dell'Ibra-return, Milan e Inter sono da escludere quasi a priori. Resta, quindi, il terzo lato del triangolo, la nuova Juve vincente di Antonio Conte che, guarda caso, qualche sondaggino per lo svedese l'ha già fatto da tempo.

Ma andiamo con ordine: il fatto che la moglie di Ibra stia cercando un appartamento a Milano è un indizio ma resta un indizio minimo. Per portare a termine la trattativa, difficilissima, servono molti incontri e, soprattutto, molti soldi. La Juve è disposta a metterli sul piatto? A sentire Marotta, che ha gelato anche ieri le ambizioni del suo tecnico sul fronte top player, la risposta è no. E' un fatto, però, che Ibra non sia del tutto felice della sua nuova esperienza parigina e che, tutto sommato, tornare in Italia non gli dispiacerebbe affatto.

Resta da capire come e dove la Juve possa trovare i soldi per sferrare l'attacco allo svedese. Una risposta potrebbe arrivare dall'accordo, fin qui smentito e strasmentito (ma a noi risulta diversamente), con la Samsung per lo Stadium. Da lì i bianconeri potrebbero ricavare il denaro buono per un giocatore di prima fascia per far felice Conte e rinforzare la rosa. Uno qualunque, perfino il costosissimo Ibra. Che, per il momento, accontenta la moglie restituendole una casa a Milano e apparecchia per sè una vita da pendolare del gol.