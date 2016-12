Follia Monaco: pronto un ingaggio record per Mourinho

foto SportMediaset 18:50 - Il Monaco è pronto a ricoprire d'oro Josè Mourinho. La squadra del Principato, che ora è affidata a Ranieri e guida la Ligue 2, ha in mente una follia per ingaggiare lo Special One. Il tutto grazie alle potente risorse economiche del patron Dmitry Rybolovlev: per convincere il portoghese ad accettare ecco un ingaggio record da oltre 12 milioni di sterline all'anno, come rivela il Mirror. Su Mou c'è anche Chelsea. - Ilè pronto a ricoprire d'oro. La, che ora è affidata ae guida la Ligue 2, ha in mente una follia per ingaggiare lo. Il tutto grazie alle potente risorse economiche del patron: per convincere il portoghese ad accettare ecco un ingaggio record da oltre 12 milioni di sterline all'anno, come rivela il Mirror. Su Mou c'è anche Chelsea.

Mourinho ha sempre tenuto un occhio di riguardo, ma vuole anche un progetto solido e palcoscenici importanti. Un qualcosa che in questo momento il Monaco non può offrire. L'anno prossimo giocherà, ormai sicuramente, in Ligue 1 ma non farà la Champions League. Difficilissimo dunque che lo Special One accetterà, a meno di clamorosi stravolgimenti.