Il Milan sceglie Prandelli per il futuro

Si parla ovviamente della stagione 2014/15, al termine dell'impegno del tecnico azzurro con la nazionale. Certo ci si allontanerebbe dalla linea "Milan ai milanisti", linea non seguita comunque anche in occasione dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Cesare Prandelli piace per i suoi atteggiamenti sempre signorili, per la sua esperienza già evidenziata nella Fiorentina,fermata nella sua cavalcata in Champions solo da un disgraziata direzione arbitrale a Monaco di Baviera, esperienza affinatasi poi con la nma soprattutto sta allenando una squadra molto rossonera con Balotelli, Abate, De Sciglio, Montolivo, con Pazzini già convocato e lo stesso Nocerino. Si tiene conto anche della sua propensione a lanciare i giocatori più giovani in squadra. Insomma un phisyque du role che piace ai dirigenti rossoneri, che si siederanno al tavolo con Allegri solo a fine campionato per discutere del futuro dell'attuale tecnico rossonero.che il Milan vorrebbe confermare: bisogna capire quali siano le intenzioni dell allenatore livornese che, in caso di mancato prolungamento di almeno una stagione,spiazzando i responsabili di via Turati che difficilmente si affiderebbero ad uno dei grandi ex, tutti ritenuti non ancora maturi.Anche se la decisione dell'attuale tecnico di non schierare El Sharaawy contro il Napoli non ha molto convinto i vertici milanisti.Intanto per domenica contro la Juventus appaiono recuperabili Ambrosini e gli infortunati di domenica scorsa Abate e Boateng.