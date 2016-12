Napoli scalda il mercato: Osvaldo e Zaza

foto SportMediaset

21:05

- I tifosi gli chiedono di restare. Lui ha promesso di riportare il Napoli in Champions League ma tutto lascia presagire che il divorzio è più vicino di quanto si possa pensare. La telenovela Edinson Cavani è destinata ad essere il nuovo tormentone del mercato estivo. E dopo le dichiarazioni di papà Luis, sono arrivate quelle del fratello,In realtà più che Chelsea e Bayer Monaco, sono Real Madrid, che resta la priorità del Matador, e Manchester City a giocarsi in volata l'acquisto dell'attaccante del Napoli che fino all'ultimo attenderà le mosse del club spagnolo prima di decidere il suo futuro. Ed è per questo che in casa azzurra già si pensa al sostituto. Aurelioche non piace molto a Walter Mazzarri, vicino al rinnovo del contratto (due anni con opzione per il terzo a 3,5 milioni di euro a stagione). Il tecnico toscano preferirebbe avere un attaccante già pronto per il campionato italiano. Il nome più ricorrente, caratterialmente non il top, che la Roma cederebbe per 15 milioni di euro. Poi ci sono i top player, fuori però dalle logiche di mercato di De Laurentis.Costo del cartellino 20 milioni di euro ma a far saltare il banco sarebbe l'ingaggio dei due giocatori che sfiora iAncora più difficile la pista che porta all'uruguaiano del Liverpool, Suarez, valutato 30 milioni di euro. Sfumata l'ipotesi Icardi, con la Sampdoria, proprietaria del cartellino fino a giugno del 2014,Non solo attaccanti però. Mazzarri vuole anche un centrocampista ed un difensore di qualità. E così Bigon ha messo gli occhi sull'argentino dell'Udinese, Robert Pereyra. Operazione facilitata anche dai buoni rapporti che il Napoli ha con la famiglia Pozzo. Piace anche Nainggolan del Cagliari ma c'è da superare la concorrenza dell'Inter. Per la difesa si pensa ad uno tra Astori del Cagliari ed Ogbonna del Torino. In stand by l'operazione che porta al difensore della Lazio, Diakitè.