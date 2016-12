Un rinforzo per l'Inter: è Ciprian Marica

foto SportMediaset 20:45 - Un altro rinforzo a costo zero potrebbe essere aggiunto alla lista di giocatori che l’Inter avrà nella prossima stagione. Il nome nuovo è quello dell’attaccante Ciprian Marica, ventisettenne romeno in scadenza di contratto con lo Schalke 04. Nei giorni scorsi Marica, che non sta trovando molto spazio nella sua squadra attuale, è stato convocato dal club che gli ha offerto il rinnovo per una stagione, ma ha rifiutato la proposta. - Un altro rinforzo a costo zero potrebbe essere aggiunto alla lista di giocatori che l’avrà nella prossima stagione. Il nome nuovo è quello dell’attaccante, ventisettenne romeno in scadenza di contratto con lo. Nei giorni scorsi Marica, che non sta trovando molto spazio nella sua squadra attuale, è stato convocato dal club che gli ha offerto il rinnovo per una stagione, ma ha rifiutato la proposta.

Horst Held, direttore sportivo della società di Gelsenkirchen, ha detto alla stampa locale: “Credo che stia trattando con l’Inter”.

Marica, ex ragazzino prodogio della Dinamo Bucarest. Ha 12 presenze e 3 reti in questa edizione della Bundesliga, ma il particolare forse più interessante è che trattasi di un vecchio pupillo di Mircea Lucescu. Il maestro romeno si portò il ragazzo allo Shakhtar Donetsk nel 2004, poi lo rivendette allo Stoccarda quando ancora lo Shakhtar non aveva la potenza economica attuale.

Marica è già stato varie volte nel mirino delle società italiane, forse questa è la volta buona.

REDAZIONE WEB SPORTMEDIASET