Lucescu chiude all'Inter: "Sto bene a Donetsk"

Lucescu, poi, ha dato la sua ricetta per risolvere i guai dell'Inter. "Penso che l’Inter debba avere il coraggio di puntare sui giovani, cambiare ciclo e avere la pazienza di aspettarli, facendo di anno in anno solo pochi aggiustamenti, ma senza stravolgere il gruppo. Come sta facendo, con ottimi risultati, la Juventus", ha spiegato. Insomma, se Moratti vuole cambiare guida, dovrà trovare un'altra soluzione.