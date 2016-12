Milan, sfuma l'obiettivo Dedè: va al Cruzeiro

foto SportMediaset 10:41 - Il Milan dice addio a Dedè. Secondo i media brasiliani il Cruzeiro si sarebbe infatti aggiudicato il difensore centrale del Vasco da Gama e della nazionale verdeoro, bruciando la folta concorrenza. Anche il Napoli era sulle tracce del giocatore. In base alle prime indiscrezioni, il Cruzeiro pagherà al Vasco 14 milioni di real (oltre 5 milioni di euro) per il 45% dei diritti del giocatore. Per Dedè pronto uno stipendio mensile di oltre 150 mila euro. - Ildice addio a. Secondo i media brasiliani ilsi sarebbe infatti aggiudicato il difensore centrale dele della nazionale verdeoro, bruciando la folta concorrenza. Anche il Napoli era sulle tracce del giocatore. In base alle prime indiscrezioni, il Cruzeiro pagherà al Vasco 14 milioni di real (oltre 5 milioni di euro) per il 45% dei diritti del giocatore. Per Dedè pronto uno stipendio mensile di oltre 150 mila euro.

Nell'operazione il Vasco avrà tre giocatori in prestito: Wellington Paulista, Diego Renan e Allyson entro la fine dell'anno. L'improvvisa conclusione delle operazioni ha lasciato spiazzate le numerose pretendenti, in Brasile (tra cui Corinthians e San Paolo) e in Europa, dove sul 'Mito' avevano messo gli occhi anche Chelsea e Liverpool. E proprio per bruciare la concorrenza dei Blues, considerati il pericolo numero uno nella corsa al difensore classe 1988, il club rossonero, che già aveva fatto un tentativo in estate, aveva riallacciato i contatti con il Vasco e preparato un'offerta di 12 milioni di euro.



Qualche tempo fa l'agente di Dedè aveva dichiarato: "Pronti a trattare in caso di offerte. Nel suo futuro c'è l'Europa, trasferimento possibile in estate". Il suo futuro immediato si chiama però ancora Brasile.