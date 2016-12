Panchina Roma: proposto un triennale a Massimiliano Allegri

foto SportMediaset 17:59 - L'indiscrezione che arriva da Roma è di quelle calde e riguarda il successore di Andreazzoli alla guida dei giallorossi nella prossima stagione. Il candidato è sempre Massimiliano Allegri, già da tempo contattato dal dg Baldini, ma Radio Radio ha svelato dei dettagli in più sulla trattativa. All'attuale tecnico del Milan, che ha fatto sapere di gradire l'attuale rosa della Roma, sarebbe stato proposto un triennale. L'ultima parola spetta al Milan. - L'indiscrezione che arriva daè di quelle calde e riguarda il successore di Andreazzoli alla guida dei giallorossi nella prossima stagione. Il candidato è sempre, già da tempo contattato dal dg Baldini, ma Radio Radio ha svelato dei dettagli in più sulla trattativa. All'attuale tecnico del, che ha fatto sapere di gradire l'attuale rosa della, sarebbe stato proposto un triennale. L'ultima parola spetta al Milan.

La grande rimonta in campionato e il successo parziale nella doppia sfida col Barcellona ha restituito a Massimiliano Allegri una posizione di forza all'interno della società. Il periodo del rischio esonero dello scorso autunno è lontano e ora il tecnico può far valere la sua voce nelle scelte societarie. La sensazione è che per rimanere al Milan, Allegri chieda un rinnovo contrattuale importante rispetto all'attuale scadenza al giugno 2014. Le alternative da entrambe le parti non mancano e dalle radio romane compaiono i primi dettagli di un approccio della dirigenza della Roma al tecnico toscano. La proposta sul piatto sarebbe un contratto triennale con Allegri che di tutta risposta non avrebbe nemmeno chiesto troppe garanzie di mercato alla società, contento dell'attuale rosa giallorossa. Gli ostacoli al momento sono due. Uno è il Milan a cui spetta l'ultima parola sulla decisione di tenere o meno Allegri a fine stagione. L'altra è interna e riguarda il ds Sabatini: lui sarebbe per la conferma di Aurelio Andreazzoli legato ai giallorossi fino al 2015.