Jovetic, Sanchez, Verratti: nasce la Juventus del futuro

Stracciamo l'espressione "top player". Prendiamo la pallottola nel cestino e andiamo a scorrere la lista dei grandi attaccanti che la Juve sta seguendo per la prossima stagione. Il nome segnato quattro volte, sottolineato ed evidenziato, è quello di Stevan Jovetic. Grande vecchio amore mai accantonato, vecchio nuovo obiettivo per la sua eccezionale duttilità. Non è facile trattare con la Fiorentina, per il passato e per il presente fatti di rapporti complicati. Ma da parte bianconera sono pronti a grossi sacrifici per andare a prendere il meglio. Potrebbe entrarci Giovinco come pedina di scambio, potrebbe essere utilizzata la metà di Marrone che piace parecchio a Montella. I rapporti una volta erano inesistenti, adesso c'è qualche piccolo segnale di disgelo. Ed è abbastanza naturale che la Juve prima di andare ad affondare da altre parti provi l'impossibile per prendere quello che ritiene il migliore in circolazione.

L'importante è non fermarsi. L'importante è tenere in considerazione altre situazioni. Quella di Alexis Sanchez ad esempio è un'opzione interessante. Se poi il Barcellona fosse convinto di fare una dilazione stile Ibra-Milan, sarebbe ancora più interessante, pur costando qualcosa più di 20 milioni. Così come Marotta non smetterà mai di tenere sotto controllo l'uruguayano Luis Suarez del Liverpool, che cerca disperatamente una sistemazione in una squadra che si iscriva alla prossima Champions League. Da Madrid arrivano segnali anche da parte di Gonzalo Higuain, che al Real Madrid non vede un grande futuro per sè stesso, soprattutto se arrivasse Cavani. Straufficiale l'arrivo di Fernando Llorente, è praticamente certo anche il rientro di Gabbiadini dal Bologna, mentre potrebbero essere prese in considerazione offerte per Quagliarella.

Serve abbastanza urgentemente un vice-Pirlo, perché nessuno ha quelle caratteristiche nella rosa di Conte. E allora occhio a Marco Verratti, perché se dovesse davvero rimanere Ancelotti al Paris Saint Germain potrebbe esserci un via libera alla sua cessione. E' vero che la Juventus non ha affondato il colpo l'anno scorso qjuando aveva in mano il giocatore, ma è anche vero che adesso il ragazzo ha dimostrato di essere all'altezza della Champions League. Vale sui 15 milioni e ovviamente sarebbe felicissimo di vestire bianconero. Insieme a lui è in arrivo Poli dalla Sampdoria, affare quasi fatto alla fine del mercato di gennaio e molto vicino a una ripartenza definitiva. Il reparto centrale forse è l'unico che potrebbe richiedere un sacrificio. Vidal è richiestissimo dal Bayern Monaco e ha anche un estimatore in Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Ma la Juve lo venderebbe solo per una cifra molto alta (25 milioni) da reinvestire in altri giocatori.

Abbastanza completo il reparto difensivo, con alternatrive anche importanti, l'attenzione va focalizzata sul lato sinistro, dove serve un vero specialista. Il nome giusto potrebbe essere quello di Kolarov che al Manchester City non sempre trova stpazio e che già in passato è stato nel mirino. In quanto ai giovani, è già stato preso il centrocampista offensivo Mattheus dal Flamengo, il figlio di Bebeto. Quasi preso anche il difensore, pure lui brasiliano, Doria del Botafogo. Poi bisognerà pensare al dopo Buffon,sperando che il portierone giochi comunque a lungo. C'è già Leali, è vero, ma da qualche tempo vengono monitorate anhe le prestazioni di Perin del Pescara, ma di proprietà del Genoa. Potrebbe essere il colpo a sorpresa.