Julio Cesar: "Non andrò al Milan"

foto SportMediaset Correlati Galliani frena Julio Cesar

20:22

Dopo la smentita di Gallaini, arrivano anche le parole del portiere a stoppare le voci sul suo clamoroso arrivo in rossonero:la città è bella, la mia famiglia è contenta". L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar smentisce così, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, la possibilità di un ritorno in Italia, ma questa volta al Milan, nella prossima stagione. "Io sono innamorato dell’Italia - ha aggiunto Julio Cesar -, ma l’ambiente qui mi ha veramente conquistato.r, ma sono uscito dalla porta principale, e io mi aggrappo a questa cosa, non a quelle brutte. Resto interista nel cuore". Messo alla porta dall'Inter nella scorsa estate dopo sette stagioni in nerazzurro, Julio Cesar è attualmente in forza al Queens Park Rangers, squadra della Premier League in piena zona retrocessione.