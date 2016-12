Inter-Sanchez: si complica la trattativa

foto SportMediaset 14:54 - Si complica la trattativa per portare Alexis Sanchez all'Inter. Il giocatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che, sfruttando la stagione non esaltante del Nino Maravilla, lo vorrebbero in prestito sulle orme dell'operazione Bojan-Milan. La doppietta di sabato sera mette però i bastoni tra le ruote a Branca e Ausilio, tanto che l'agente del giocatore, Felicevich, ha rinviato il suo arrivo a Milano per discutere con il club nerazzurro. - Si complica la trattativa per portareall'Inter. Il giocatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che, sfruttando la stagione non esaltante del Nino Maravilla, lo vorrebbero in prestito sulle orme dell'operazione. La doppietta di sabato sera mette però i bastoni tra le ruote a, tanto che l'agente del giocatore,, ha rinviato il suo arrivo a Milano per discutere con il club nerazzurro.

Sanchez è andato a segno due volte nel 5-0 con cui il Barcellona si è sbarazzato del Maiorca. Il bottino stagionale del cileno è assai magro (7 gol totali, di cui 4 in campionato), ma nelle ultime settimane il rendimento dell'attaccante è sensibilmente migliorato. Dopo essere risultato fondamentale nella sfida di Champions col Psg (rigore procurato sull'1-1) e dopo la doppietta di sabato sera, a Barcellona stanno cominciando a rivedere i piani in vista del prossimo anno.



Appare improbabile, infatti, che il giocatore venga ceduto in prestito gratuito. Rimane viva l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, ma non è più così scontata. Ecco perché l'agente di Sanchez, Felicevich, ha bloccato la sua partenza verso l'Italia: "No, al momento non ho in programma alcun viaggio", dice. In estate, la situazione potrebbe mutare nuovamente.