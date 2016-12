Chelsea: Mourinho chiede 14 milioni all'anno

foto SportMediaset 18:55 - Dopo aver dichiarato espressamente che (almeno l'anno prossimo) non farà ritorno all'Inter, il futuro di Mourinho sembra ormai definito. Il portoghese è a un passo dall'accordo col Chelsea, tanto che il suo agente - Jorge Mendes - sarebbe a Londra per chiudere con i Blues. Secondo il "Mirror", sono due le condizioni poste dallo Special per tornare a Stamford Bridge: 14 milioni di euro a stagione e il rinnovo del contratto di Lampard. - Dopo aver dichiarato espressamente che (almeno l'anno prossimo) non farà ritorno all'Inter, il futuro disembra ormai definito. Il portoghese è a un passo dall'accordo col, tanto che il suo agente - Jorge Mendes - sarebbe aper chiudere con i Blues. Secondo il "Mirror", sono due le condizioni poste dallo Special per tornare a: 14 milioni di euro a stagione e il rinnovo del contratto di

L'avventura di Mou sulla panchina del Real, dunque, è destinata a finire al termine di questa stagione. La Liga ormai è persa, e un'eventuale vittoria della Champions League non influirà certo su una decisione ormai definitiva. Troppe, infatti, sono state le frizioni tra Josè e la squadra in questi tre anni.



Lo Special, con ogni probabilità, tornerà quindi al Chelsea, dove tra il 2004 e il 2007 vinse due Premier, una coppa d'Inghilterra e due coppe di Lega. I rapporti con Abramovich sono tornati a essere buoni e la firma è sempre più vicina. Secondo quanto riportato dal "Mirror", il portoghese ha chiesto un ingaggio da 14 milioni di euro a stagione e il rinnovo del contratto di Frank Lampard, in scadenza a giugno. Il centrocampista, nonostante i 35 anni che compirà a giugno, è infatti la seconda condizione posta da Josè per tornare alla guida dei Blues.