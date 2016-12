Ibra alla Juventus? Ancelotti non ha paura. In Svezia dicono Napoli

foto SportMediaset 19:29 - Ancelotti non teme la Juve. In Italia rilanciano l'interesse dei bianconeri per Ibra, ma il tecnico del PSG è tranquillo: "Non ho paura, queste voci non mi danno fastidio, fa tutto parte del gioco". E sul suo futuro, col punto interrogativo, il tecnico è chiaro: "Voglio restare al PSG". Tornando a Ibra, la giornalista di Aftonbladet Jennifer Wegerup, vicina al giocatore, rilancia l'ipotesi-Napoli: "E' in cima alla lista di De Laurentiis". In Italia rilanciano l'interesse dei bianconeri per Ibra, ma il tecnico del PSG è tranquillo: "Non ho paura, queste voci non mi danno fastidio, fa tutto parte del gioco". E sul suo futuro, col punto interrogativo, il tecnico è chiaro:Tornando a Ibra, la giornalista di Aftonbladet Jennifer Wegerup, vicina al giocatore, rilancia l'ipotesi-Napoli: "E' in cima alla lista di De Laurentiis".

Intervenendo a Radio CRC, la collega ha rivelato: "Ibrahimovic al Napoli? Non sarebbe così strano. Ha uno stipendio molto alto ma il Psg non è mai stata una scelta precisa di Zlatan, è stato venduto al club parigino controvoglia. Lui vorrebbe giocare al sud, il San Paolo gli piace... per cui non mi stupirei di vederlo in maglia azzurra. Una cosa è certa, a Zlatan manca l’Italia, il cibo, il calore, il tifo italiano".