Ibrahimovic vuole l'Italia: Napoli e Juve se lo contendono

- La maxi-aliquota sui dipendenti che guadagnano oltre un milione di euro, studiata da, sta mandando per aria i piani del. Il costo - troppo esoso - per manteneresotto la Tour Eiffel e la volontà del giocatore, potrebbero così spingere verso un ritorno di Zlatan in. Sulle sue piste rimane lama c'è anche il, che potrebbe pagare lo stipendio dello svedese grazie al contributo di alcuni sponsor.

Una cosa è certa: se il piano fiscale del presidente francese andasse in porto, il Psg non potrebbe più permettersi certe spese. Ibra, col 75% di tassazione, costerebbe agli sceicchi circa 70 milioni l'anno, allo scopo di garantire il guadagno netto di 14 milioni. Troppo, decisamente. E da un po' di tempo a questa parte manifesta il desiderio di tornare in Italia. La Francia e la Ligue 1 gli stanno strette. Juventus e Napoli, in attesa di capire come andranno veramente le cose, cominciano a lavorare.

La Juve continua a tenere i contatti con Raiola, agente di Zlatan. La società bianconera è consapevole del fatto che le buone intenzioni di Ibra debbano rimanere tali anche a livello economico: inutile sottolineare come lo stesso stipendio francese né a Torino né altrove possa essere riproposto. Se Ibra vorrà tornare in Italia deve andare incontro ai suoi acquirenti. Fra cui si palesa anche il Napoli, sopratutto se - come sembra - perderà Cavani. Il costo del cartellino di Ibra si aggira sui 20 milioni ed è quindi abbordabile. Sullo stipendio invece si dovrà intervenire attraverso l'ausilio di alcuni sponsor. Inoltre il tesoretto incassato dalla cessione del Matador potrà essere facilmente reinvestito. Ibra qualche anno fa è rimasto affascinato dal San Paolo e non è un mistero che la soluzione partenopea lo stuzzichi più di altre.