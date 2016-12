Materazzi con Mourinho al Chelsea

stasera in diretta su Italia 1 alle 20.45

Tutto dovrebbe essere definito nelle prossime settimane ma, a quanto pare, vista anche la grande intesa tra i due, la probabilità che entrambi finiscano in Inghilterra è abbastanza alta. E d'altronde i due si erano salutati proprio all'uscita del Bernabeu, dopo la finale di Champions vinta dall'Inter contro il Bayern, con un abbraccio tra le lacrime.Intanto, in attesa di definire il proprio futuro, il portoghese è alle prese con il solito, complicato, presente. Questa volta a sollevare il polverone è un faccia a faccia con un giornalista di una radio spagnola alla vigilia della sfida contro il). Pomo della discordia è Iker Casillas, giocatore simbolo dei merengues che proprio Mou ha fatto fuori. Questi i fatti: Il cronista, sospettato di essere amico del numero uno del Real, chiede al tecnico portoghese se i blancos ultimamente - quindi praticamente da quando non gioca Casillas - non prendano troppi gol. La risposta dello Special One, che potete vedere nel video, è spettacolare: Mou tira fuori un vecchio giornale e si mette a leggere al cronista un articolo scritto proprio da lui qualche anno prima in cui si sosteneva che "in un club come il Real nessuno può pretendere di giocare solo per meriti acquisiti o per decreto, ma deve guadagnarsi il posto ogni giorno...". Il tutto dopo aver detto "tu non sei imparziale" al malcapitato. Insomma, botta e risposta secca...

GUARDA IL VIDEO QUI SOTTO