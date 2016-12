Milan, ritorno di fiamma per Dedè: offerta da 12 milioni di euro

foto SportMediaset 17:08 - Il Milan si muove sul mercato e ritorna prepotentemente su Dedè, considerato da tutti l'erede naturale di Thiago Silva. Per il difensore brasiliano del Vasco de Gama si era già fatto un tentativo quest'estate poi l'affare era sfumato: ora è pronta una nuova offerta con la cifra importantissima di 12 milioni di euro. Un emissario rossonero ha già iniziato a parlare con la squadra brasiliana dopo la sfida con il Botafogo (squadra di Seedorf). - Ilsi muove sul mercato e ritorna prepotentemente su, considerato da tutti l'erede naturale di. Per il difensore brasiliano delsi era già fatto un tentativo quest'estate poi l'affare era sfumato: ora è pronta una nuova offerta con la cifra importantissima di 12 milioni di euro. Un emissario rossonero ha già iniziato a parlare con la squadra brasiliana dopo la sfida con il Botafogo (squadra di).

Un mese fa, più o meno, l'agente di Dedè aveva dichiarato: "Pronti a trattare in caso di offerte. Nel suo futuro c'è l'Europa, trasferimento possibile in estate". Parole che non devono essere passate inosservate dalle parti di via Turati. Intorno al 10 marzo infatti il Milan ha ripreso i contatti con il Vasco de Gama e questa volta sembra fare sul serio. L'intenzione è quella di non farsi sfuggire o Mito, così è soprannominato in Brasile. Sul classe 1988 c'è anche il Chelsea che per ora è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro. Galliani non vuole svenarsi in un'asta che lo vede nettamente sfavorito e sta cercando di accelerare i tempi con un'offerta di 2 milioni superiore. Tre in meno della richiesta del club brasiliano che per ora non si smuove dai 15 milioni. La volontà del giocatore potrebbe essere determinante per chiudere l'affare a una cifra ragionevole.